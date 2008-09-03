Ющенко уволил заместителя Балоги
19:08, 03 сентября 2008Общество
2007 0
Текст Указа - на сайте главы государства
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим Указом уволил Александра ЧАЛОГО с должности заместителя главы Секретариата Президента Украины.
Текст Указа обнародован на официальном сайте главы государства.
Как сообщал УНИАН, в августе СМИ со ссылкой на источники в Секретариате Президента писали, что заместитель главы Секретариата Президента Украины А.ЧАЛЫЙ подал заявление об отставке.
Справка УНИАН. А.ЧАЛЫЙ был назначен заместителем главы Секретариата Президента в сентябре 2006 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter