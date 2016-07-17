На избирательном участке на Полтавщине умер наблюдатель

Об этом сообщает пресс-служба Нацполіції Полтавщины.

"Известно, что 60-летнему мужчине, который исполнял обязанности наблюдателя на избирательном участке от одной из политических партий, стало плохо и он потерял сознание", - говорится в сообщении.

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Медработники скорой помощи, которая незамедлительно прибыла по вызову на одну из участков Чернухинского района, констатировали смерть мужчины.

Как сообщал УНИАН, сегодня проводится голосование на промежуточных выборах народных депутатов Украины в семи одномандатных избирательных округах: № 23 (Волынская область), № 27 (Днепропетровская область), № 85 (Ивано-Франковская область), № 114 (Луганская область), № 151 (Полтавская область), № 183 (Херсонская область) и № 206 (Черниговская область).