Выборы в Волынской области: наблюдатели зафиксировали ряд нарушений

Как сообщил корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Гражданской сети ОПОРА в Волынской области Дмитрий Безвербный, наблюдатели организации во время голосования на промежуточных выборах в Верховную Раду в одномандатном округе №23 фиксируют выдачу бюллетеней избирателям без предъявления паспортов, нарушение процедуры в работе УИК, не снятые агитматериалы.

В частности, выдача бюллетеней без документов обнаружена на 4-х участках.

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Кроме того, в с. Прилесное Маневицкого района (УИК №070703) и с. Галузия (УИК №070670) зафиксированы случаи, когда один и тот же член комиссии выдает избирателю бюллетень и работает со списком избирателей.

Также во многих населенных пунктах 23-го избирательного округа выявлено размещение агитационных материалов на электроопорах и остановках общественного транспорта.

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Среди других нарушений наблюдатели зафиксировали, что в с.Дубровица Камень-Каширского района (УИК №070221) и с. Лобная Любешовского района (УИК №070570) в помещении участков работают только 2 члена комиссии, остальные ушли на обед. Сами же члены УИК объясняют такую ситуацию тем, что этого количества достаточно для работы с избирателям, поэтому другие могут отдохнуть.

В с. Жидичин Киверцовского района (УИК №070296) избиратели сетуют на то, что реальный адрес размещения участка не совпадает с той, которая указана в приглашениях.

Наблюдатели ОПОРЫ также сообщают, что в г. Камень-Каширский члены УИК №070209 и УИК №070207 начали заранее подписываться в контрольных талонах, что запрещено законом.

Справка УНИАН. К округу № 23 входят Камень-Каширский, Киверцовский, Любешовский, Маневичский районы.

Промежуточные выборы объявлены в связи со смертью в 2015 году народного депутата Игоря Еремеева.

ЦИК зарегистрировала 18 кандидатов в народные депутаты.