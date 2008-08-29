Ющенко призвал шахтеров не бояться

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает избегать политики и популизма в вопросах развития угольной отрасли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на торжественном собрании по случаю Дня шахтера в Донецке.

Президент подчеркнул, что, объединившись, отбросив политическую составляющую, власть может сделать многое для того, чтобы угольный сектор получил «рациональные координаты своей деятельности, которые требует любая рыночная экономика».

«Не нужно из угольной отрасли делать субсидиальный фонд для других, я бы сказал даже не государственных, а частных экономик. Не нужно, чтобы за счет шахтера сегодня формировались сверхприбыли и дельты десятков отраслей, которые идут по цепочке дальше», - подчеркнул Президент.

Он призвал не бояться говорить о честных ценах на уголь, о честной заработной плате для шахтеров, о безопасности, новых технологиях, инвестициях, приватизации шахт, там, где она уместна. «Убежден, что у нас не должно быть табу на обсуждение этой тематики», - сказал глава государства.

Он подчеркнул, что у Украины есть огромный потенциал. В частности, по его словам, украинские запасы угля могут «служить нашей экономической независимости» еще многие века. Он подчеркнул, что в условиях, когда в мире дорожают ресурсы, необходимо более рационально относиться к угольной отрасли. Он также назвал ошибочной политику закрытия нерентабельных шахт. Он считает, что необходимо развивать их, вкладывать инвестиции, поскольку строительство новых шахт будет стоить государству намного дороже.

В.ЮЩЕНКО в очередной раз заявил о важности реформ в этой отрасли и призвал правительство, профильное министерство, руководителей шахт работать в направлении проведения коренных реформ.

Также Президент призвал шахтеров научиться отличать «прагматические профессиональные инициативы, которые возникают и в шахтерском кругу сегодня, и у людей, которые возглавляют соответствующие системные управления, от того популизма, которым мы, я убежден, уже насытились».

В ходе своей речи Президент на конкретных примерах шахт рассказал о проблемах угольной отрасли, а также отдал дань уважения шахтерскому труду. Он поздравил шахтеров с праздником, а также призвал почтить память погибших шахтеров минутой молчания.