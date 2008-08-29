С 1 сентября студентам повысят стипендию

С 1 сентября размер минимальной стипендии для студентов высших учебных заведений ІІІ – ІV уровней аккредитации увеличится с 300 до 530 грн., для студентов вузов І – ІІ уровней аккредитации – с 200 до 400 грн., для студентов профессионально-технических учебных заведений – со 150 до 200 грн. в месяц.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства финансов Украины.

Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины «О государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты».