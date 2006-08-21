В Киевской области обнаружено тело полковника милиции Ерохина

В воскресенье, 20 августа, в одном из районов Киевской области было найдено тело полковника милиции Романа Ерохина - сотрудника Управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины в г. Киеве, исчезнувшего в конце июля 2006 года.

Труп полковника был закопан в землю, сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины.

По имеющимся сведениям, на теле убитого, руки которого были скованы наручниками, обнаружено восемь огнестрельных ранений. Место его захоронения сотрудники правоохранительных органов установили со слов одного из задержанных, подозреваемых в причастности к убийству.

На данный момент Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины по указанию генерального прокурора Александра МЕДВЕДЬКО проводит досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному по признакам преступлений, предусмотренных пунктами 6, 11, 12 части 2 статьи 115 (преднамеренное убийство по корыстным мотивам, совершенное по заказу по предварительному сговору группой лиц), частью 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами) и частью 1 статьи 396 (сокрытие преступления) Уголовного кодекса Украины.

Трем задержанным гражданам предъявлено обвинение в совершении этих преступлений. Для них избрана мера пресечения - содержание под стражей.

Как сообщал УНИАН, 11 августа на пресс-конференции в Киеве министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО сообщил, что выход на заказчиков похищения сотрудника УБОП Р.Ерохина может привести к серьезным последствиям для украинского политикума, поскольку, по имеющейся информации, к этому преступлению причастны отдельные депутаты украинского парламента.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, Р.Ерохин работал в УБОП Донецкой области и занимался выявлением конвертационных центров, которые незаконно переводили безналичные денежные средства в наличные. Этот сотрудник УБОП вышел на один из крупных конвертационных центров, который функционировал при одном из финансовых учреждений Донецкой области. В результате его действий в феврале отдельные личности, которые устанавливаются, а некоторые из них разыскиваются, «заказали» Р.Ерохина. Один из исполнителей преступления явился в МВД с повинной, и таким образом было установлено, что перед похищением в Р.Ерохина были сделаны три выстрела: один - в ногу и два - в живот. После того, как пострадавший потерял из-за болевого шока сознание, его вывезли в лес в один из районов Киевской области.

По мнению Ю.ЛУЦЕНКО, если удастся раскрыть это преступление, установить заказчиков и организаторов, то тогда можно будет установить систему формирования списков во время последних выборов, что приведет к очистке украинского политикума.

Р.Ерохин был переведен в киевский Главк милиции в феврале 2006 года, после того как над ним нависла угроза в связи с расследованием ряда дел по крупным конвертационным центрам, работавшим на Донбассе.