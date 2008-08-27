У Черновецкого рады, что не допустили "дерибана" в Подольском районе

Заместитель Киевского городского председателя – секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ убежден, что увольнение председателя Подольской районной в городе Киеве государственной администрации Евгения РОМАНЕНКО «будет доведено до логического завершения».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом он заявил журналистам во время рабочей поездки в Подольский район столицы.

«Я очень надеюсь, что, не допустив «дерибана» коммунального имущества, который, как известно, планировался горе-руководителем района, институты власти – Секретариат Президента, Кабинет Министров и все без исключения фракции Подольского райсовета, которые беспокоятся о последующей судьбе этой исторической части Киева, вместе с нами приложат все усилия для увольнения с должности этого человека», - отметил О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета считает, что «люди, зарящиеся на чужое имущество, должны нести ответственность согласно закона».

По словам О.ДОВГОГО, благодаря своевременному вмешательству депутатов Киевсовета из Блока Леонида Черновецкого сегодня ситуация в Подольском районе не критическая.

«Сессия Подольского райсовета не состоялась. Горе-руководитель района просто испугался и понял, что тот масштабный «дерибан», который планировался, не удался. Сам он куда-то исчез, и никто не может его найти. Но куда бы он не убегал, самое главное, что свыше 200 объектов коммунального имущества (по данным депутатов фракции Блока Леонида Черновецкого, на заседании райсовета планировалось приватизировать в том числе и помещения творческих мастерских и союзов, а также помещения подростковых клубов) не пойдут с легкой руки господина РОМАНЕНКО в частную собственность», - отметил секретарь Киевсовета.

О.ДОВГИЙ выразил уверенность, что на место председателя Подольского района будет назначен специалист, который прежде всего будет заботиться об интересах районной общины.

Как сообщал УНИАН, 25 августа Блок Черновецкого заявил о намерении руководства Подольского района Киева провести 26 августа внеочередную сессию райсовета, на которой принять решение о приватизации свыше 200 объектов коммунальной собственности.

В заявлении депутатов Подольского райсовета Ярослава ГРИГОРЕНКО и Игоря МАРТЫНЕНКО (фракция Блока Черновецкого) говорилось, что причиной внеочередного заседания стало то, что “руководство Подольского района боится, что депутаты Киевского городского совета могут своим решением забрать у районных советов право предоставлять возможность приватизировать объекты коммунальной собственности из-за большого количества злоупотреблений в этой сфере”.

Эти депутаты заявили, что обращаются к Киевскому городскому председателю Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ, к депутатам Киевсовета с призывом попрепятствовать проведению нелегитимной внеочередной сессии Подольского райсовета и “прекратить произвол руководства района”.