В Виннице поставят памятник Глебу Жеглову

В Виннице на площади возле городского отдела милиции будет установлен памятник киногерою Владимира Высоцкого - Глебу Жеглову.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью Винницкого городского управления милиции, отметив, что идея создания этого монумента принадлежит главному милиционеру города Владимиру СТУСУ.

В городе состоялась презентация проекта скульптурной композиции "Глеб Жеглов в исполнении Владимира Высоцкого" из известного кинофильма "Место встречи изменить нельзя".

Кинолента «Место встречи изменить нельзя» вышла на экраны в 1979 году, и именно к 30-летнему юбилею фильма о милиционерах планируется установление этой скульптурной композиции.

Скульптор Анатолий БУРДЕЙНЫЙ представил Глеба Жеглова с наганом возле ступенек, ведь они символизируют сцену из фильма, где Глеб вызывает бандитов из подвала.

Инициативу открытия такого памятника поддержало и руководство города.

"Когда представители нашего городского отдела УМВД зимой обратились ко мне с этим предложением, я его сразу поддержал. Владимир Высоцкий во многом, по-моему, был похож по человеческим качествам на главного героя фильма - Глеба Жеглова. А последний был примером того, каким должен быть милиционер. Преступность была не только его профессиональным, но и личным врагом. Я думаю, что этот памятник будет служить хорошим примером для наследования нашим милиционерам", - прокомментировал соответствующую идею мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН.