В Одессе открыли памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II

Памятник Папе Римскому Иоанну Павлу II открыт в Одессе на улице Екатерининской.

Как передает корреспондент УНИАН, в торжественной церемонии его освящения приняли участие епископы и священники Римско-католической и Греко-католической церквей, представители Генерального консульства Республики Польша в Одессе, гости из Бельгии, Италии, Польши, Беларуси, России. Особенным гостем был Краковский митрополит кардинал Станислав ДЗИВИШ, бывший личным секретарем Иоанна Павла II весь период его понтификата.

Как отметил на церемонии экзарх Одесско-Крымский УГКЦ Василий ИВАСЮК, «Папа Иоанн Павел II, будучи первым славянином на римском апостольском престоле, он очень много сделал для развития украинского христианства, частью которого является наша многоконфессиональная Одесса».

Перед установкой памятника состоялся крестный ход от церкви Святого Петра на улице Гаванной до собора на улице Екатерининской, в котором приняло участие около двух сотен верующих.

Открытие памятника у кафедрального собора Успения Богородицы приурочено проведению IV католического Дня молодежи Одесско-Симферопольской епархии.

***Понтифик Иоанн Павел II, 264-й Папа Римский, возглавлял Католическую церковь с 1978 по 2005 год. Иоанн Павел II известен своими визитами по всему миру – он посетил больше 100 государств. Он также известен как борец за права человека.

Иоанн Павел II является автором более 120 философских и богословских работ, 14 энциклик и пяти книг.