В Черном море близ Одессы утонула яхта «Барс»: пассажиры спасены

В Черном море, за 20 км от Одессы, спасены 9 людей с утонувшей яхты “Барс”. Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы МЧС Украины.

По его словам, сегодня в 10.55 в МЧС поступила информация о том, что в Черном море команда теплоходу “Урсул” (флаг Сингапур) наблюдает за 20 километров к юго-востоку от Одессы 9-х людей в спасательных жилетах. На борт были подняты двое пострадавших, которые сообщили, что они с яхты “Барс”, которая ориентировочно в 10.25 потерпела бедствие.

По словам начальника пресс-службы МЧС Украины, в 11.10 на место вышли морской буксир “Ударник” из Одесского морского торгового порта и скоростной катер “Принцесса Анна” Одесского яхт-клуба. В 12.15 “Принцесса Анна” подняло на борт 4 человек. В 12.50 команда турецкого теплохода “Ахмед Кей” спасла последних трех пострадавших.

Координация поисково-спасательных действий осуществлялась опергруппой Государственной специализированной аварийно-спасательной службы на водных объектах МЧС Украины.