Погода на последние дни лета

В последнюю неделю лета погода в Украине сохранится жаркая и преимущественно без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 26 августа, без осадков, лишь в восточных областях ночью местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 9-14°, в южной части 15-20°; днем 20-25°, в южной части и восточных областях 25-30°; в Карпатах ночью 5-10°, днем 12-17°.

27-28 августа сохранится переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9-14°, на побережье морей местами 17-20°; днем 23-28° (27 августа в западных, северных и центральных областях 21-26°, 28 августа в южной части 25-30°); в Карпатах ночью 6-11°, днем 12-17°.

29-30 августа без существенных осадков, только днем 29 августа в западных областях и 30 августа в северных и центральных областях местами кратковременный дождь. Температура ночью 9-15°, днем 21-27° (30 августа в северных и центральных областях понижение температуры на 2-4°); в южной части ночью 14-19°, днем 26-31° (30 августа в Одесской, Николаевской области 23-28°).

Завтра в Киеве и области без осадков. Температура в Киеве ночью 10-12°, днем 22-24°; по области ночью 9-14°, днем 20-25°.

27-28 августа в столице и области переменная облачность, без осадков. Температура ночью 9-14°, днем 27 августа 21-26°, 28 августа 23-28°.

29 августа без существенных осадков, 30 августа местами ожидается кратковременный дождь. Температура ночью 10-15°, днем 29 августа 22-27°, 30 августа 19-24°.