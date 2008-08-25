В Донецкой области погиб шахтер

12:52, 25 августа 2008
Общество
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Трагедия случилась вчера

В городе Шахтерск Донецкой области на шахте им. Ткачука (ГП «Шахтерскантрацит») погиб горняк.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, трагедия случилась вчера - горняк был придавлен соскочившей концевой головкой шахтного конвейера.

Прибывшая на шахту реанимационно-противошоковая группа врачей уже констатировала смерть проходчика, 1951 года рождения.

 

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