В Донецкой области погиб шахтер

В городе Шахтерск Донецкой области на шахте им. Ткачука (ГП «Шахтерскантрацит») погиб горняк.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, трагедия случилась вчера - горняк был придавлен соскочившей концевой головкой шахтного конвейера.

Прибывшая на шахту реанимационно-противошоковая группа врачей уже констатировала смерть проходчика, 1951 года рождения.