В Донецке прошел праздник национальной кухни

В День Независимости Украины в центре Донецка прошел традиционный праздник национальной кухни с дегустацией блюд для всех желающих.

Как передает корреспондент УНИАН, свои национальные блюда представили более 15 национальных обществ, проживающих на территории города Донецка.

Представители каждого общества в национальных костюмах предлагали всем желающим продегустировать яства их народной кухни. Так, грузинская кухня была представлена блюдами всех народностей, которые живут в Грузии: ткемали по-гурийски, аджика по-абхазски, хачапури, сулугуни, шашлыки, молодой запеченный поросенок и т. д. На кулинарном празднике белорусы угощали драниками, ассирийцы – ширвой, долмадой, евреи – фаршированной рыбой и сладким пирогом «лэках», украинцы – борщом, пампушками с чесноком, салом. Всевозможные блюда своей национальной кухни также представили общества армян, азербайджанцев, русских, поляков, греков, немцев. Были блюда и чешской кухни от Консульства Чехии.

Желающих отведать аппетитных яств было очень много, люди толпились буквально у каждого стола. Кроме дегустации желающие могли получить распечатанные рецепты понравившегося блюда.

Праздник сопровождался национальными песнями, танцами, которые звучали рядом на импровизированной театральной площадке.

Посетивший праздник Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО поблагодарил все национальные общества «за большой вклад в общественную жизнь Донецка, за сохранение национальных традиций».