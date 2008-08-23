В Севастополь вернулся еще один корабль Черноморского Флота РФ

Еще один корабль Черноморского флота России - морской тральщик „Турбинист”, который в составе группы кораблей российского флота принимал участие в блокировании грузинского побережья, вернулся сегодня в Севастополь и отшвартовался в Южной бухте.

Как сообщил корреспонденту УНИАН информированный источник, близкий к штабу Военно-Морских сил Украины, корабль вошел в Севастопольскую бухту в 13.26, в соответствии со временем, названным ранее украинской стороне в соответствующей заявке.

В то же время, по данным собеседника агентства, была также заявка на сегодняшний заход в бухту ракетного крейсера „Москва” и спасательного судна „Эпрон”, на 14.00, но пока их нет в территориальных водах Украины.

По данным источника, дата и время возвращения других российских кораблей в Севастополь неизвестны.

С территории 44-го спортивного клуба ЧФ РФ российский корабль встречали несколько активистов партии „Русский блок”.

Как сообщал УНИАН, ранее планировалось, что группа кораблей ЧФ РФ во главе с ракетным крейсером „Москва” вернется в Севастополь утром 24 августа.