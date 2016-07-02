Генпрокурор считает неправильной избранную меру пресечения бывшему начальнику штаба батальона "Айдар" Лихолиту

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире канала 112.

Генпрокурор высказался за прекращение акции блокирования Печерского суда, который юридически сам уже не может отменить собственное решение относительно Лихолита.

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“Лихолит мог бы спокойно отдохнуть до назначения суда. Он может быть сегодня поздно вечером или завтра утром”, - отметил Луценко.

По его мнению, “до рассмотрения по существу мера пресечения господину Лихолиту, с моей точки зрения, избрана неправильно”.

“Я приеду в Киев, еще раз встречусь со следователем, изучу все материалы. Пока я из краткой фабулы, информации, которую мне дали по телефону, не вижу оснований для столь серьезной меры как арест”, - подытожил генпрокурор и добавил, что это решение может отменить только Апелляционный суд.

Как сообщал УНИАН, вечером в пятницу Печерский суд арестовал Лихолита на два месяца. Его подозревают в организации банды и разбойных нападениях.

После этого в здании суда произошло столкновение. Активисты всю ночь провели в здании суда, не позволяя вывезти арестованного «айдаровца»

Они требуют от Генеральной прокуратуры Украины освободить из-под ареста Лихолита и перекрыли уже напротив Печерского суда проезжую часть Крещатика.