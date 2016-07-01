Военная прокуратура задержала командира Надежды Савченко - нардеп

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Егор Соболев.

"Задержан легенда Айдара - Валентин Лихолит, Батя. Командир Нади Савченко. Задержан военной прокуратурой по заявлению лидеров сепаратистов Северодонецка - бывшего мэра и его заместителей. При которых город оказался в ЛНР. Они обвиняют Батю в том, что его бойцы забрали у них фотоаппарат и другие материальные ценности", - говорится в сообщении.

Соболев отметил, что сейчас в Печерском суде военнослужащего пытаются взять на поруки.