Военная прокуратура задержала командира Надежды Савченко - нардеп
23:11, 01 июля 2016Общество
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В Киеве задержали легенду "Айдара" Валентина Лихолита с псевдонимом "Батя", командира украинской летчицы Надежды Савченко.
Военная прокуратура задержала Валентина Лихоліта / facebook.com/IegorSoboliev
Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Егор Соболев.
"Задержан легенда Айдара - Валентин Лихолит, Батя. Командир Нади Савченко. Задержан военной прокуратурой по заявлению лидеров сепаратистов Северодонецка - бывшего мэра и его заместителей. При которых город оказался в ЛНР. Они обвиняют Батю в том, что его бойцы забрали у них фотоаппарат и другие материальные ценности", - говорится в сообщении.
Соболев отметил, что сейчас в Печерском суде военнослужащего пытаются взять на поруки.
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