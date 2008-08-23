Мэрия Торонто хочет запретить воду в бутылках

Мэр Торонто Дэвид Миллер объявил, что власти города, как и несколько других канадских муниципалитетов, намереваются запретить продажу бутилированной воды, чтобы сократить количество отходов, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт Canoe.com.

Муниципальный совет обсудит этот вопрос в рамках инициативы, направленной на сокращение количества отходов, в частности, пустых бутылок, которые попадают на свалки. В ноябре совету будет представлен доклад, где будут изложены соответствующие предложения городским властям.

Мэр Миллер утверждает, что водопроводная вода в Торонто чище, чем вода самой популярной марки бутилированной воды, говорится в сообщении.

В понедельник канадский город Лондон (провинция Онтарио) запретил продажу воды в бутылках в муниципальных зданиях. Другие канадские города, такие как Киченер, Оттава и Ванкувер, выразили заинтересованность в принятии подобного решения.