Волна вывода активов из России может затронуть и Украину

Международные инвесторы могут поставить Украину в один ряд с Россией в плане рискованности размещения активов. Так прокомментировал УНИАН текущую ситуацию на рынке аналитик Foyil Asset Management Ukraine Олег ДРИЖАК.

В таком случае, по мнению аналитика, очередная волна вывода средств может затронуть и украинский рынок.

О.ДРИЖАК напомнил, что во вторник, 19 августа, российский индекс акций RTS обвалился на 5,2% - до отметки 1685 пунктов. По его словам, «последней каплей» после снижения цен на сырье, ситуаций с «Мечелом» и ТНК-BP, приведших к обвалу российского рынка, стало заявление Североатлантического альянса о перспективе ухудшения деловых отношений с Россией в связи с ее действиями в Грузии. Рынок отреагировал на это заявление потерей около 7 млрд. долл. рыночной капитализации. Наиболее значительным было падение секторов нефтегазовой, горнодобывающей и металлургической промышленностей – свыше 5%.

«Очевидно, что международные инвесторы сочли слабую прозрачность рынка, низкую защищенность прав собственности, государственные вмешательства и геополитические риски неприемлемыми и решили изъять капиталы для более безопасных инвестиций», - отметил О.ДРИЖАК.

По мнению аналитика, в ближайшем будущем, пока не улягутся в первую очередь политические риски, Россия будет небезопасной ареной для капиталовложений и краткосрочные инвесторы могут продолжить вывод активов.

По словам О.ДРИЖАКА, рынок уже отреагировал на массу негатива – российские активы стали очень дешевыми, а ожидания по поводу политической напряженности уже заложены в цены. Аналитик отмечает, что дисконт, с которым на данный момент торгуется большинство российских компаний к международным аналогам, может преподнести большие прибыли терпеливому долгосрочному инвестору.

По мнению О.ДРИЖАКА, для Украины сопряженные с Россией риски только увеличиваются. «Поставлены под вопрос импорт кокса и коксирующего угля, что вскоре может отразиться на капитализации отечественных металлургов», - отметил аналитик.