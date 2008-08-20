От укуса пчелы умерла 67-летняя женщина
22:27, 20 августа 2008Общество
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Место трагедии - Тернопольская область
В Тернопольской области от укуса пчелы умерла 67-летняя жительница c. Тростянец Бережанского района.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, насекомое укусило женщину, когда та работала у себя на огороде.
Соседи, которым она пожаловалась на внезапное ухудшение самочувствия и повышение температуры, вызвали “скорую”. Пострадавшую доставили в больницу, однако там она умерла в результате аллергического шока.
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