От укуса пчелы умерла 67-летняя женщина

22:27, 20 августа 2008
Общество
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Место трагедии - Тернопольская область

В Тернопольской области от укуса пчелы умерла 67-летняя жительница c. Тростянец Бережанского района.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, насекомое укусило женщину, когда та работала у себя на огороде.

Соседи, которым она пожаловалась на внезапное ухудшение самочувствия и повышение температуры, вызвали “скорую”. Пострадавшую доставили в больницу, однако там она умерла в результате аллергического шока.

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