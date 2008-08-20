От укуса пчелы умерла 67-летняя женщина

В Тернопольской области от укуса пчелы умерла 67-летняя жительница c. Тростянец Бережанского района.

Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды областного управления Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, насекомое укусило женщину, когда та работала у себя на огороде.

Соседи, которым она пожаловалась на внезапное ухудшение самочувствия и повышение температуры, вызвали “скорую”. Пострадавшую доставили в больницу, однако там она умерла в результате аллергического шока.