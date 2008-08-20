Танки вышли на Крещатик (фото)

Вчера вечером на Крещатике начались репетиции военного парада, посвященного 17-летию независимости Украины, пишет "Коммерсантъ-Украина". Улицы, прилегающие к Майдану Независимости, Бессарабской площади и площади Льва Толстого были перекрыты почти за час до начала мероприятия – проезжая часть была занята военной техникой и колоннами военнослужащих, направлявшимися к местам сбора. Припаркованные на центральных улицах автомобили с трудом выезжали с тротуаров, а на прилегающих магистралях образовались пробки. Прохожие рассматривали боевые машины и ракетные установки, фотографируясь на их фоне и беседуя с экипажами бронетехники.

Гусеницы тяжелых машин были оснащены резиновыми прокладками, которые защищали асфальтовое покрытие от повреждений. По обеим сторонам Крещатика собирались зрители, число которых увеличивалось по мере приближения к Майдану. Там, у подножия монумента Независимости, были сложены металлические конструкции, из которых 24 августа на этом же месте будет сооружена трибуна. Батальоны, представляющие все виды вооруженных сил Украины – сухопутные войска, воздушные силы и военно-морской флот,– стояли в ожидании на проезжей части. "Да, лучше на парад смотреть, чем в нем участвовать",– сочувствовали им прохожие.

Репетиция парада началась ровно в 20.00 с церемонии поднятия государственного флага и исполнения гимна Украины. Вслед за этим на Майдан выехали два автомобиля – с командующим сухопутными войсками генерал-лейтенантом Иваном Свидой и дублером министра обороны Юрия Еханурова. По традиции парад открыла рота барабанщиков военного лицея им. Богуна. За ними проследовали колонны военнослужащих, представлявших виды вооруженных сил.