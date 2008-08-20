Украине необходима госпрограмма борьбы с вредителями

В Украине должна быть разработана и внедрена государственная программа по борьбе с вредителями, в том числе с клопом-черепашкой.

Об этом в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир КЛИМЕНКО.

«Мы как государство уже несколько лет упорно не хотим обращать внимание на очень серьезную проблему – клопа-черепашку. Мы уже пять лет не хотим замечать эту проблему, а результат – клоп-черепашка продовольственную пшеницу делает фуражной и никому не нужной. Есть примеры, когда поля по два раза обрабатывали от клопа-черепашки, тратя по 60 грн. на гектар, но поскольку соседние поля не обрабатываются, пшеница с них практически фуражная, пораженная клопом-черепашкой», - отметил В.КЛИМЕНКО.

«Нужна специальная государственная программа по борьбе с клопом-черепашкой. Речь идет об обработке всех посадок, о дисциплине производителей, которые должны этим заниматься. Но без вмешательства государства, без финансирования, без авиации и целого комплекса мероприятий этот вопрос не решить. А делать это нужно немедленно», - подчеркнул он.

По словам В.КЛИМЕНКО, следует разработать программу «Зерно Украины 2008-2015», концепцию которой подготовила УЗА, а уже в рамках этой программы должны быть выписаны подпрограммы, в частности, по борьбе с различного рода вредителями, по мелиорации и т.д., и эти программы должно профинансировать государство.

«Есть вещи, которые бизнес может делать сам, а есть вещи, которые он не в состоянии сделать», - подытожил В.КЛИМЕНКО.

Напомним, что в этом году в Украине в связи со значительным поражением посевов зерновых клопом-черепашкой доля продовольственной пшеницы в общем объеме ниже, чем прогнозировалось, и по различным оценкам составляет 30%-40%.