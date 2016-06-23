Карпюк готов написать прошение о помиловании - адвокат

Об этом в эфире Громадського сказал Адвокат Докка Ицлаев.

«Для него было сложно принять решение по этому вопросу. Все необходимые документы, которые нужно подписать, он подпишет», - сказал адвокат.

Он также рассказал о трех возможных сценариях развития событий в делах украинцев Николая Карпюка и Станислава Клыха, которых в Чечне осудили якобы за убийство чеченских солдат.

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«Я скажу о трех возможных сценариях развития событий. Первый сценарий: тот, который был с Савченко, помилование и обмен. Второй сценарий – передача по линии Министерства юстиции, суд признает действительным российский приговор и человек передается для отбывания наказания в Украине. И третий вариант – это продолжение тех юридических процедур в России и потом уже обращение в Европейский суд. Очень высокие шансы выиграть это дело в Европейском суде», – сказал Ицлаев.

Он уверен, что Карпюк и Клых никогда в Чечне не воевали.

«Николай Карпюк и Станислав Клых в Чечне никогда не воевали, никакого отношения к убийству солдат не имели. Показания, которые они подписали, их составляли люди, которые даже не знают географии Чечни», – сказал адвокат.

Как сообщал УНИАН, 16 июня был подан запрос о передаче Украине незаконно осужденного в России украинца Николая Карпюка. Далее будут проводиться дипломатические и юридические переговоры с российской стороной.