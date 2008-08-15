В Луганской области и.о. мэра поймали за руку со взяткой

В Луганской области правоохранительные органы уличили в получении взятки исполняющего обязанности городского председателя одного из городов области.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, руководитель города вымогал и получил 900 грн. взятки от должностного лица молодежного объединения за предоставление ему в аренду помещения для проведения семинара.

Прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.