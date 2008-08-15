В Луганской области и.о. мэра поймали за руку со взяткой
12:17, 15 августа 2008Общество
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Возбуждено уголовное дело
В Луганской области правоохранительные органы уличили в получении взятки исполняющего обязанности городского председателя одного из городов области.
Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел, руководитель города вымогал и получил 900 грн. взятки от должностного лица молодежного объединения за предоставление ему в аренду помещения для проведения семинара.
Прокуратурой города возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.
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