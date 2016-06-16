Активисты предложили аттестовать полицейских Днепра через полиграф

Об этом сообщает "Мост-Днепр".

«15 июня состоялось общее собрание кандидатов в аттестационные комиссии. Было порядка 200 человек. И советник министра МВД сделал акцент на том, что нам нужно будет принимать решение, оставлять ли людей, которые брали маленькие взятки, но в то же время очень ценны как сотрудники. Такого быть не должно. Если человек взял хотя бы 100 грн при исполнении своих обязанностей, он уже подлежит суду. Не знаю, может, так проверяют общественников, что они ответят.

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Также нам сказали, что, если по поводу конкретного сотрудника есть сомнения, его могут проверить на полиграфе. Мы предложили проверять на полиграфе всех без исключения. На что получили ответ, что это очень дорого. Нужно платить 100 долларов за одного человека и тратить на это 7 часов. Кроме того, сказали, что полиграф не дает 100% достоверности», - сказал он.