СБУ колеблется: ломать контрабандную спецтехнику или оставить себе

Сотрудники Управления СБУ в Донецкой области пресекли попытку контрабандного ввоза на территорию Украины из России специальных технических средств, предназначенных для защиты от несанкционированного получения информации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщила начальник пресс-службы СБУ Марина ОСТАПЕНКО.

По ее словам, организаторами этого незаконного бизнеса были сотрудники одного из предприятий Донецка и работники поезда «Москва-Донецк».

В ходе спецоперации были обнаружены технические средства, стоимость которых свыше 300 тыс. грн.

В свою очередь присутствующий на пресс-конференции сотрудник Управления контрразведывательного обеспечения информационной безопасности СБУ Юрий БИЛОУСОВ добавил, что изъятое оборудование направленно на экспертизу, по результатам которой будет решено, уничтожать ли эти технические средства, или, если они согласно соответствующим критериям могут понадобиться правоохранительным органам в их деятельности, оставить их для дальнейшего использования.

Сейчас по данному факту следственным отделом УСБУ в Донецкой области возбуждено уголовное дело согласно ч.1 ст.201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.