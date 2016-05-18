Суд решил предоставить охрану СБУ "бриллиантовому прокурору" Корнийцу
Голосеевский районный суд Киева принял решение о предоставлении охраны бывшему заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийцу, которого обвиняют во взяточничестве и на которого 13 мая совершили нападение неизвестные, после чего он оказался в больнице.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил сегодня председательствующий в коллегии судей Голосеевского райсуда Дмитрий Валигура.
Таким образом, частично было удовлетворено заявление Корнийца, которое он передал сегодня через своих адвокатов, поскольку не явился в суд в связи с лечением в стационаре.
«Заявление Корнийца удовлетворить частично. Предоставить ему личную охрану. Исполнение решения возложить на Управление СБУ в Киеве и Киевской области», - отмечается в решении.
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Одновременно суд отказал Корнийцу в просьбе взять под физическую охрану его жилье.
Следующее судебное заседание должно состояться 1 июня в 10:30.
Как сообщал УНИАН, 13 мая в центре Киева неизвестные избили так называемого «бриллиантового» прокурора Корнийца.
По его словам, у него была встреча в кафе на майдане Независимости, после завершения которой на выходе его догнали четверо неизвестных мужчин и нанесли ему удары по голове и спине.
Позже адвокат Корнийца сообщил, что его подзащитного госпитализировали.
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Справка УНИАН. Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимира Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 150 тысяч гривен.
Также во время обысков у Шапакина было изъято 400 тысяч долларов, а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.
4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых «бриллиантовых прокуроров» в суд.
Корнийца и Шапакина отпустили из-под стражи под залог.