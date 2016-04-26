Касько рассказал, как к прокурору Корнийцу попали бриллианты

Следующее судебное заседание по делу состоится 10 мая, напомнил Касько на своей странице в Facebook.

"Однако я чувствую моральный долг между заседаниями держать коррупционеров из ГПУ "в тонусе", - объяснил Касько цель, с которой он раскрыл детали дела.

"Речь идет о происхождении бриллиантов у "скромного" прокурора Корнийца. Именно бриллианты привели нас к очередному преступлению - похищению следователями и прокурорами вещественные доказательства из другого уголовного производства. Драгоценности были в специфической упаковке, с пометками предприятия, из которого их изъяли во время обыска несколько лет назад", - рассказал Касько.

"Возможно, расследование этого дела застопорилось том, что вещественные доказательства исчезли из-под носа Подольской милиции именно тогда, когда прокуратуру Подольского района Киева возглавлял нынешний в.а. Генпрокурора Севрук? Снова досадное стечение обстоятельств? Не думаю", - поставил экс-заместитель главы ГПУ риторические вопросы.

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Как сообщал УНИАН, во время обыска у "бриллиантового" прокурора Александра Корнийца были изъяты копии личных документов уволенного генпрокурора Виктора Шокина.