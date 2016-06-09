Полиция опровергла минирование Площади Свободы в Харькове

Во время осмотра правоохранителями не было обнаружено никаких взрывных устройств, сообщает Главное управление Нацполиции в Харьковской области на своей странице в Facebook.

"Сообщение о том, что в фан-зоне на площади Свободы заложена взрывчатка, поступило в дежурную часть Шевченковского отделения полиции в городе Харькове сегодня около 14:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия для проверки информации выезжали взрывотехники и следственно-оперативная группа.

"В течение нескольких часов полицией было тщательно осмотрено почти 2000 квадратных метров территории, эвакуировано 94 человека", - подчеркивают в сообщении.

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Решается вопрос о внесении данного факта в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранителями проводятся все необходимые мероприятия для установления лица, сообщившего о взрывчатке.