Полиция усилит меры безопасности в фан-зонах Евро-2016 в городах Украины

Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

Читайте такжеВ Харькове к Евро-2016 откроется самая большая фан-зона в Украине

"Вы, наверное, уже знаете, особенно болельщики футбола, что 10 (июня) уже начинается Чемпионат Европы по футболу, и в воскресенье у нас тоже будет первый матч, когда наша сборная играет с немцами... Так что тоже полиция усиливает свою работу около фан-клуба и в местах скопления (людей), которые будут во время Чемпионата Европы", - сказала Деканоидзе.

Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. В Украине в больших городах планируется создание специальных фан-зон для болельщиков для просмотра матчей.