Полиция усилит меры безопасности в фан-зонах Евро-2016 в городах Украины
13:38, 09 июня 2016Общество
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Полиция усилит меры безопасности в местах трансляции матчей Чемпионата Европы по футболу 2016 года в городах Украины.
В больших городах планируется создание специальных фан-зон / Фото УНИАН
Об этом сообщила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.
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"Вы, наверное, уже знаете, особенно болельщики футбола, что 10 (июня) уже начинается Чемпионат Европы по футболу, и в воскресенье у нас тоже будет первый матч, когда наша сборная играет с немцами... Так что тоже полиция усиливает свою работу около фан-клуба и в местах скопления (людей), которые будут во время Чемпионата Европы", - сказала Деканоидзе.
Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. В Украине в больших городах планируется создание специальных фан-зон для болельщиков для просмотра матчей.
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