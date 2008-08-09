МИД просит украинцев воздержаться от поездок в Грузию

Министерство иностранных дел Украины просит украинцев воздержаться от поездок в Грузию в связи с боевыми действиями на территории этой страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД.

Украинским автоперевозчикам и судовладельцам министерство рекомендует не направлять в настоящее время в Грузию транспортные средства и суда.

МИД Украины обращается к украинским гражданам, которые попали в трудное положение на территории Грузии, с просьбой срочно связаться с Посольством Украины в Грузии (телефоны: +99532311454, +99532311161), Консульским агентством Украины в Батуми (тел.: +99522231600).

Как сообщалось, грузинские войска в ночь на 8 августа начали операцию по возобновлению юрисдикции Грузии на территории бівшей Южноосетинской автономной области Грузии. Российская сторона расценила действия грузинской армии как вторжение и начала ответные действия, введя в регион свои силы. По ряду населенных пунктов Грузии за последние два дня нанесены авиаудары российской военной авиацией.