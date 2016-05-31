На Грибовичской свалке нашли тело третьего спасателя - полиция

Об этом сообщил УНИАН и.о. начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области Дмитрий Загария. Он отметил, что нашли тело еще одного спасателя - это Богдан Юнко, 28-летний сотрудник ГСЧС.

Как отметил Загария, найдены тела всех трех спасателей.

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Как сообщал УНИАН, на Грибовичской свалке возле Львова из-под завалов удалось достать пока тела двух погибших спасателей.

Об этом председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил в социальной сети Facebook.

"Информация на 19:30! На свалке во Львовской области найдены тела двух спасателей! Тело первого обнаружили в 15.36, второго - в 19.05", - заявил Чечеткин.

Также он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.