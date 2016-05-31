На Грибовичской свалке нашли тело третьего спасателя - полиция
На Грибовичской свалке возле Львова под завалами нашли третьего спасателя.
Об этом сообщил УНИАН и.о. начальника Главного управления Нацполиции во Львовской области Дмитрий Загария. Он отметил, что нашли тело еще одного спасателя - это Богдан Юнко, 28-летний сотрудник ГСЧС.
Как отметил Загария, найдены тела всех трех спасателей.
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Как сообщал УНИАН, на Грибовичской свалке возле Львова из-под завалов удалось достать пока тела двух погибших спасателей.
Об этом председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил в социальной сети Facebook.
"Информация на 19:30! На свалке во Львовской области найдены тела двух спасателей! Тело первого обнаружили в 15.36, второго - в 19.05", - заявил Чечеткин.
Также он выразил искренние соболезнования родным и близким погибших.