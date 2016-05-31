На Грибовичской свалке из-под завалов достали тело второго погибшего

Спасатели обнаружили тело второго погибшего из-за обвала мусора на Грибовичской свалке. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Главного управления ГСЧС во Львовской области Виталий Туровцев.

Пока личность погибшего не идентифицировали.

"Нашли тело. К сожалению, без признаков жизни. Сейчас распознаем личность. Вероятно, что это один из спасателей, которых засыпало во время оползня. Поиски продолжаются", - сообщили в управлении по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Львовского горсовета.

Напомним, ранее спасатели уже нашли одного погибшего. Им оказался пожарный из Жовквы Юрий Рудый.

Как сообщал УНИАН, 30 мая на Грибовичской свалке произошел масштабный пожар. После завершения тушения во время сбора пожарно-технического оборудования произошел сдвиг мусора, под который попали спасатели.

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В Департаменте гражданской защиты Львовской облгосадминистрации сообщили, что под завалами свалки могут находиться четыре человека: трое спасателей и эколог, работник львовского коммунального предприятия "Збыранка".

Сегодня председатель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин сообщил, что в 15:36 на свалке нашли тело человека.

Открыто производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью).