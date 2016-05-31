На Одесщине взорвался магазин, есть пострадавшие

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло в городе Белгород-Днестровском.

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На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнического отдела ГУНП в Одесской области.

Установлено, что сегодня после полуночи неустановленное лицо, подойдя к задней части здания продуктового магазина, подожгло подсобное помещение, что привело к взрыву и повреждению прилегающих к магазину помещений. В результате взрыва телесные повреждения получили две женщины, которые находились в магазине. Они госпитализированы.

Как отметили в отделе, с места происшествия специалистами взрывотехнического отдела изъяты: пластиковая бутылка с характерным запахом горюче-смазочной жидкости, фрагменты обожженной ткани, пластика и полиэтилена.

Работники полиции принимают меры для установления лица, совершившего поджог.

Что именно взорвалось, пока не сообщается. Во время проверки объекта на наличие взрывных устройств, взрывчатых веществ или конструктивно похожих на них предметов не обнаружено.

Белгород-Днестровским отделом полиции начато уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание лишением свободы на срок от трех до десяти лет.