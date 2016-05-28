В Болгарии произошел взрыв на оружейном заводе
16:31, 28 мая 2016Мир
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В болгарском городе Казанлык произошел взрыв на заводе по производству оружия "Арсенал".
В результате взрыва погиб работник / соцсети
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.
Согласно сообщению, в результате взрыва погиб один человек - 53-летний сотрудник завода. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
При этом отмечается, что пока неизвестно, что именно стало причиной инцидента. Однако, по словам правоохранителей, речь может идти о несоблюдении правил безопасности.
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Сообщений о других пострадавших нет.
Примечательно, это уже второй взрыв на этом заводе за последние два месяца. В прошлый раз в результате взрыва погибло 2 человека.
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