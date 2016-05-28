В Болгарии произошел взрыв на оружейном заводе

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой на Reuters.

Согласно сообщению, в результате взрыва погиб один человек - 53-летний сотрудник завода. Мужчина получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

При этом отмечается, что пока неизвестно, что именно стало причиной инцидента. Однако, по словам правоохранителей, речь может идти о несоблюдении правил безопасности.

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Сообщений о других пострадавших нет.

Примечательно, это уже второй взрыв на этом заводе за последние два месяца. В прошлый раз в результате взрыва погибло 2 человека.