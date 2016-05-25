По факту контрабанды сигарет служащими посольства Украины в Словакии начато уголовное производство

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Закарпатской области.

"Следственным отделом прокуратуры Закарпатской области начато уголовное производство по факту злоупотребления властью или служебным положением, а также служебного подлога служебными лицами посольства Украины в Словакии МИД Украины (ч.2 ст. 364 и ч.2 ст. 366 УК Украины)", - говорится в сообщении.

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"Речь идет о случае, когда 21 мая должностные лица Украины в Словакии, злоупотребляя своим служебным положением, на служебном автомобиле посольства, под видом дипломатической почты, который согласно Венской Конвенции не подлежит контролю, пытались провезти в страны Европы, с целью незаконного обогащения, с сокрытием от таможенного контроля крупную партию подакцизных товаров, а именно табачных изделий", - уточнили в прокуратуре.

Как сообщал УНИАН, 21 мая закарпатские таможенники изъяли почти 60 тыс. сигарет у украинца с дипломатическим паспортом и письмом от одного из посольств Украины о том, что в автомобиле перевозится дипломатический груз, который не подлежит контролю.

В МИД не назвали фамилию задержанного, зато предложили называть его гражданин "Л". Однако председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль заявил, что партию контрабандных сигарет стоимостью 620 тыс. грн через границу пытался провезти житель Киева Сергей Лищишин, который является мужем первого секретаря посольства Украины в Словакии Оксаны Лищишин.

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В МИД предупредили, что в случае причастности посольства Украины в Словакии к контрабанде сигарет пострадает много людей.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заверил, что выводы по делу контрабанды сигарет членом семьи дипломата будут сделано быстро.

Также Москаль обнародовал письмо посольства Украины в Словакии, на основании которого под видом дипломатического груза из Украины пытались незаконно вывезти партию сигарет.