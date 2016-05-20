Активисты Таможенного контроля провели пикетирование здания ГФС с требованием проведения реформ

Активисты призвали руководство ДФС начать реформирование таможенной службы.

"Сделать в Украине Европейскую таможню просто. Надо сделать лишь несколько шагов. Например, первый шаг - закрыть 99 процентов внутренних таможенных терминалов и растаможивать все грузы на границе. Потому что сами внутренние таможни – это коррупция в чистом виде", - рассказала Инна Биленко, председатель ОО "Таможенный контроль".

Руководитель "Таможенного контроля" объяснила, что в Европе вообще нет внутренних таможенных терминалов и на границе проверяется только 1 процент фур, а остальные оформляются за 5 минут. В Украине – это половина грузов. И большинство грузов отправляют на внутренние таможни для процедуры растаможивания.

"100% терминалов в Украине - частные, государственных нет вообще. Заезд на эти терминалы платный - от $ 100 до 200 грн. Что такое терминал - это кусок асфальта, колючая проволока, пара будок или здание с таможенниками. На хорошем терминале в Киеве в среднем за сутки заезжали 1000 автомобилей, то есть прибыль $100 тыс в день. Ни один терминал не работает без откатов", - добавила она.

По мнению Биленко этот один, такой, казалось бы, маленький, но системный шаг гораздо больше повлиял бы на снижение коррупции и рост свободы предпринимательства, чем посадка тысячи взяточников.