В Одессе 9 мая возле мемориальных мест будут действовать фильтрационные посты – полиция

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил начальник управления превентивной деятельности Главного управления Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко.

Он отметил, что основные массовые мероприятия, связанные с возложением цветов, пройдут на Аллее Славы и на площади 10-го мая.

«В этих местах будут действовать фильтрационные пункты полицейских, спецподразделений. Через посты будет осуществляться пропуск к указанным объектам. Все желающие возложить цветы, участвовать в массовых мероприятиях на этих объектах будут досматриваться. Проходы на объекты будут только через фильтрационные пункты полиции», - сказал Ищенко.

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По его словам, с целью обеспечения общественной безопасности и порядка во время проведения массовых мероприятий будут задействованы около 2 тыс. полицейских, 500 военнослужащих Национальной гвардии Украины, 300 сотрудников спецподразделений полиции из других регионов.

Ищенко добавил, что 8 мая с 08.00 на основных въездах в город будут выставлены посты полиции.

Будет значительно ограничено движение транспорта в районе Аллее Славы – по улицам Базарная, Успенская, Белинского, Лидерсовский бульвар, и площади 10 мая – улицы Генуэзская, Черняховского, Академическая, проспект Шевченко.

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Кроме этого, создан оперативный штаб во главе с начальником регионального главка Нацполиции Гиорги Лорткипанидзе. В состав штаба входят руководители ряда силовых структур, в числе которых – полиция, Госпогранслужба, СБУ, ГСЧС. По всему городу и вблизи проведения мероприятий будут размещены группы быстрого реагирования из числа работников батальона полиции особого назначения.

«Просьба к жителям Одессы и гостям города, которые будут приходить на Аллею Славы, отнестись с пониманием, если работники полиции попросят проверить сумки, личные вещи. Такие меры необходимы во избежание проноса оружия и других запрещенных предметов, в том числе и законом Украины «О декоммунизации»», - сказал Ищенко. Он подчеркнул, что все нарушения закона будут немедленно и жестко пресекаться сотрудниками спецподразделений.