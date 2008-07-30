Производители мяса просят Ющенко и Богатыреву повлиять на Тимошенко

Комитет по защите внутреннего рынка Совета национальных ассоциаций товаропроизводителей при Кабинете министров Украины, Ассоциация “Союз птицеводов Украины”, Всеукраинский союз сельскохозяйственных предприятий, Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины, Корпорация “Тваринпром” обратились к Президенту Виктору ЮЩЕНКО, председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ и главе Совета нацбезопасности и обороны Раисе БОГАТЫРЕВОЙ с просьбой повлиять на сокращение импорта мяса и мясопродуктов.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее обращение было обнародовано вчера на пресс-конференции.

Как отмечается в обращении: “В балансе мяса на 2008 год дефицит мяса свинины и говядины составляет около 200 тыс. тон, а необходимость в мясе птицы будет полностью покрыта отечественными производителями. Вместо этого импортируется в Украину преимущественно мясо птицы и свинина, а существующий дефицит говядины на рынке вообще не покрывается импортом, что приводит к существенным искривлениям на рынке мяса и наносится значительный вред отечественным отраслям птицеводства и свиноводства”.

Производители мяса жалуются на отсутствие нормативно-правовой базы по регулированию рынка мяса. “На сегодня в Украине фактически отсутствует нормативно-правовая база по регулированию рынка мяса, не принят Закон “Про мясо”, запланированное введение в действие 1 августа 2008 года четырех национальных стандартов, которые значительно повышают требования к мясному сырью при изготовлении колбасных и других изделий, отсрочено до 1 апреля 2009 года”, - говорится в обращении.

Для стабилизации ситуации на мясном рынке Украины указанные выше организации обращаются с просьбой рассмотреть проблему на заседании СНБО.