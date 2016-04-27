Постпред Украины при ООН сравнил масштабы трагедии на ЧАЭС с российской агрессией на Донбассе

08:41, 27 апреля 2016
Общество
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Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко сравнил масштаб катастрофы на ЧАЭС с Голодомором, Второй мировой войной и агрессией РФ в Украине.

Ельченко / Фото УНИАН

Об этом он заявил на заседании генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, посвященном 30-й годовщине Чернобыльской трагедии, передает "Голос Америки".

"Для современной истории Украины масштабы катастрофы можно сравнить только с Голодомором 33-го, Второй мировой войной и российской агрессией и оккупацией 2014-16 годов", - отметил постпред.

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Ельченко подчеркнул, что Украина вынуждена противостоять российской агрессии и это влияет на эффективность преодоления последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а особенно трансформации укрытия в экологически безопасную систему.

"В этих сложных условиях международное сотрудничество - критически необходимо. Годами ООН, ОБСЕ, ЕБРР и ЕС демонстрировали их неизменную преданность помощи Украине, чтобы восстановить пострадавшие территории", - добавил он.

Заместитель генсека ООН призвал продолжить международные усилия для строительства нового безопасного укрытия, которое должно по крайней мере на сто лет надежно закрыть разрушенный реактор.

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