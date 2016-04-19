Адвокат рассказал, что побудило Савченко прекратить голодовку

Об этом сообщил ее адвокат Илья Новиков в Facebook.

"Надежда согласилась прервать голодовку. Иначе получалось бы, что она вынуждает Украину ради ее спасения отпустить террористов без окончательного приговора. Это лишило бы в дальнейшем Украину важных правовых возможностей, которые дает такой приговор и создало бы асимметричную ситуацию обмена. В дальнейшем это могло бы помешать освобождению Сенцова, Солошенко и других украинцев. В итоге Надежда согласилась прервать голодовку и начать сложную процедуру выхода из нее", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, сегодня около 16 часов стало известно, что президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с Савченко. По его результатам президент сообщил, что Савченко согласилась прекратить голодовку.

“Вместе с мамой Надежды Савченко Марией Ивановной и сестрой Верой попросил Надю прекратить голодовку. Спасибо, что согласилась”, - отметил глава государства.

По данным пресс-службы президента, Порошенко проинформировал Савченко о шагах, которые предпринимаются для ее освобождения, и рассказал о подробностях телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Украина продолжает делать все для твоего освобождения», - сказал Порошенко, обращаясь к Надежде.