Порошенко надеется, что согласовал с Путиным алгоритм освобождения Савченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на совместной пресс-конференции с премьер-министром Королевства Дания Ларсом Лёкке Расмуссеном сегодня в Киеве.

Читайте такжеАдвокат Александрова называет возможное прошение о помиловании неприемлемым

«Вчера я инициировал телефонный разговор с Путиным. На основе предварительных наработок, мне кажется, нам удалось согласовать определенный алгоритм освобождения Надежды», - заявил он.

«Как вы знаете, вчера суд вынес решение по делу российских ГРУшников Ерофеева и Александрова, и это решение суда открывает определенные возможности для задействования механизма обмена», - добавил президент.

«Однако я очень просил бы всех избежать спекуляций по этому поводу, по поводу сроков возврата и каких-либо дальнейших шагов – это вопрос не может быть предметом для политических игр», - заявил Порошенко.

Читайте такжеВ Кремле не конкретизируют сроки решения судьбы Савченко и россиян Александрова и Ерофеева