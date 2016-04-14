Похищенные из голландского музея и найденные в Украине картины вернут в Нидерланды - СБУ

Об этом во время совместного брифинга сообщили председатель СБУ Василий Грицак и министр иностранных дел Павел Климкин.

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"СБУ занималась розыском голландских картин примерно 4 месяца", - рассказал глава СБУ Василий Грицак.

В СБУ добавили, что похищенные картины вернутся на родину.

Викрадені картини повернуться на батьківщину — СБ України (@ServiceSsu) 14 апреля 2016 г.

"Мы вместе, во взаимодействии нашли несколько картин, которые были украдены из голландского музея много лет назад", - сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что коллекция полотен голландских художников 17 века, украденная в Нидерландах в 2005 году, найдена на вилле в городе на востоке Украины. Речь идет о 24 картинах, среди которых работы Яна ван Гойена и Хендрика Богерта.

На момент похищения они оценивались в 10 млн евро. Выяснить местонахождение картин удалось двум голландским следователям, которые ведут это дело. Картины "всплыли" в июле, когда двое мужчин подошли к голландскому посольству в Киеве, предлагая продать их обратно. Мужчины якобы представляли украинский добровольческий батальон "ОУН" и заявили, что владеют полной коллекцией украденных картин, которые оценили в 50 млн евро.

В музее попросили помощи украинской власти в возвращении картин. "Существуют веские основания считать, что нынешние владельцы украденных картин пытаются продать их другим людям. Дальнейшее расследование показывает, что за кулисами добровольческого батальона действуют высокопоставленные лица", - утверждают в музее.

Голландское издание NOS со ссылкой на представителя музея Западной Фрисландии Артура Бранда говорит, что его информаторы назвали два имени - лидера партии "Свобода" Олега Тягныбока и бывшего главу СБУ Валентина Наливайченко.

"Я не могу раскрывать детали, однако связь между Службой безопасности и украденными картинами более чем очевидная", - заметил Бранд.

Картины были украдены в январе 2005 года. Грабители спрятались в музее перед закрытием, после чего отключили сигнализацию и скрылись с полотнами.