Четырем противникам Си Бриз-2008 дали 10 суток

Противникам международных учений «Си Бриз-2008», которые вчера пытались незаконно выйти в море, Приморский районный суд Одессы присудил по 10 суток административного ареста за злостное неповиновение стражам порядка.

Как сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ и связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины, задержанные вчера правонарушители оказались жителями Запорожья и Запорожской области, в возрасте от 20 до 24 лет. В лодках у них имелась символика одной из политических сил.

За нарушение пограничного режима на каждого из них также наложен штраф.

Как сообщал УНИАН, 21 июля пограничный наряд задержал в Одесском порту при попытке незаконного выхода в открытое море две резиновых лодки, в которых находились четверо молодых людей. Они назвали себя противниками международных учений «Си Бриз-2008».

Справка УНИАН. 14 июля в Одессе начались двусторонние украинско-американские военно-морские учения с приглашением других стран – “Си Бриз - 2008”.

В учениях принимают участие военнослужащие 17 стран мира. В частности, Австрии, Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Армении, Греции, Грузии, Дании, Канады, Латвии, Македонии, Румынии, США, Турции, Украины, Франции и Германии.

Нынешние маневры “Си Бриз-2008”, которые традиционно проводятся в духе программы НАТО “Партнерство во имя мира”, будут проводиться до 28 июля.