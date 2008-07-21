Путин решил, где пройдет "Евровидение-2009"

Премьер-министр России Владимир Путин принял решение о том, что конкурс «Евровидение-2009» состоится в Москве. «Учитывая уровень подготовки объектов в Москве, развитость инфраструктуры и возможность минимизировать расходы, конкурс «Евровидение-2009» будем проводить в Москве», – сказал Путин в понедельник на заседании президиума правительства России.

Россия завоевала право провести международный телевизионный конкурс «Евровидение» в 2009 году после победы Димы Билана на «Евровидении-2008» в Белграде

Газета.ру