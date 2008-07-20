Сальма Хайек разорвала помолвку с французским миллионером

Популярная американская актриса Сальма Хайек разорвала помолвку со своим женихом, французским миллионером Франсуа-Анри Пино, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря актрисы.

"Мы вынуждены сообщить о разрыве помолвки Сальмы Хайек и Франсуа-Анри Пино", - сообщила пресс-секретарь актрисы Кэри Росс. "Никаких комментариев больше не будет", - добавила она.

В марте 2007 г. С. Хайек и Ф.-А. Пино объявили о своей помолвке, через несколько месяцев у них родилась дочь Валентина-Палома Хайек Пино.

41-летняя актриса известна своими ролями в фильмах "Отчаянный", "Дети шпионов-3", "После заката". За роль в фильме "Фрида" о судьбе мексиканской художницы Фриды Кало С. Хайек в 2002г. была номинирована на Оскар.

44-летний Ф.-А. Пино - исполнительный директор французской компании PPR SA, которая производит предметы роскоши под такими всемирно известными брендами, как Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga и Puma.

РБК