Самые высокие доходы за 2007 год среди артистов задекларировала Ротару
15:53, 18 июля 2008Общество
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Кто в Украине зарабатывает больше всех
|София РОТАРУ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя Государственной налоговой администрации Украины Сергей ЛЕКАРЬ во время брифинга, посвященного итогам декларационной кампании за 2007 год.
По его словам, почти все организаторы мероприятий, которые проходят в Украине с участием известных людей, платят налоги.
С.ЛЕКАРЬ отметил, что сегодня заработные платы, которые декларируют спортсмены ведущих украинских клубов, значительно превышают миллионы гривень, «и это не полная объективная информация». Самые большие доходы среди украинских футболистов у спортсменов ФК «Шахтер», считает заместитель председателя ГНАУ.
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