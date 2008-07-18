Погода на выходные

19 июля на территории Украины будет переменная облачность. Ночью в западной части и на Левобережье, днем на большей части Украины пройдут кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатах, на Волыни и в Ривненской области местами сильные дожди. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-19°, днем 22-27°, на юге до 32°; в западных областях ночью 11-16°, днем 19-24°. В Карпатах ночью 7-12°, днем 13-18°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 20-21 июля сохранится переменная облачность. 20 июля в Украине местами (в восточной части повсюду) кратковременные дожди; 21 июля в западных областях дожди (в карпатском регионе сильные), на остальной территории без осадков, лишь в северных и центральных областях днем ожидаются отдельные кратковременные дожди. В Украине местами грозы, в западной части местами град. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29° (21 июля в западных областях 18-23°); в южной части ночью 15-20°, днем 26-31°.

22- 23 июля в восточной части, Крыму и Приазовье без осадков; температура ночью 15-20°, днем 26-31°. На остальной территории пройдут кратковременные дожди, грозы; температура ночью 12-17°, днем 21-26°, в западных областях ночью 7-12°, днем 17-21°.

В Киеве и области 19 июля будет переменная облачность. Ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 24-26°.

Ночью 20 июля и днем 21 июля местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный с переходом в юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 12-17°, днем 24-29°.

22- 23 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 12-17°, днем 21-26°.