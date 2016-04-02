В оккупированном Крыму задержали 35 крымских татар

Как сообщает Радио Свобода, в ночь на 2 апреля в крымском селе Пионерское были задержаны 35 граждан, находившихся в местном кафе "Багдад". По информации крымского адвоката, Эмиля Курбединова, все задержанные – крымские татары, их доставили в Центр по противодействию экстремизму якобы с целью "профилактической отработки". Лиц славянской внешности, которые находились в кафе в момент задержания, сразу отпустили.

По информации адвоката, у задержанных крымских татар взяли материал для анализа ДНК и сняли отпечатки пальцев и через 4 часа отпустили.

Официальные сообщения в открытых источниках от представителей силовых органов аннексированого Крыма, подконтрольных России, не поступали.

Читайте такжеМеждународное сообщество не может защитить крымских татар, которые подвергаются репрессиям в Крыму - Чубаров

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.