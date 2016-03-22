В Житомире приняли присягу 229 патрульных полицейских (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, присягу новые полицейские принимали на площади Королева.

В мероприятии приняли участие заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, начальник областного управления Нацполиции Валерий Рудик, председатель Житомирской ОГА Сергей Машковский, мэр Житомира Сергей Сухомлин и другие руководители, общественность и молодежь.

«Вы начинаете свою работу в чрезвычайно сложные времена, которые переживает наше государство, но именно вы являетесь символом патриотизма и честности», – сказал во время выступления Машковский.

Он напомнил, что стать полицейскими на Житомирщине хотели очень многие.

«Из всех претендентов отобрали 229 лучших», – добавил председатель ОГА.

Сегодня вечером новые патрульные начнут работу в Житомире.

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Как уточнили УНИАН в пресс-службе областного управления Нацполиции, из 229 патрульных полицейских - 197 мужчин и 32 женщины, из них 37 участников антитеррористической операции на востоке Украины, 2 награждены орденом "За мужество III степени", 1 мастер спорта международного класса, 4 мастера спорта и 11 кандидатов в мастера спорта.

Все новоназначенные сотрудники прошли обучение на курсах первоначальной профессиональной подготовки в тренинговом центре ГУНП в Житомирской области. Руководит Управлением патрульной службы в Житомире лейтенант полиции Игорь Гусак.