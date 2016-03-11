Комиссия Минобороны сообщила о массовом дезертирстве и кумовстве в ВМС

Инициированная Минобороны и Генштабом совместная рабочая группа для проверки изложенных в открытом письме волонтерских организаций обвинений командующего ВМСУ вице-адмирала Сергея Гайдука, выявила множественные нарушения в Военно-морских силах Украины, сообщает Думская.net.

В частности, подтвердилась информация о процветающем в ВМСУ кумовстве: родной сын комфлота старший лейтенант Евгений Гайдук (служит в 801-м отряде ПДСС – том самом, чьи бойцы "штурмовали" проходную базы флота) в начале этого года отправился вместе с еще одним офицером на языковые курсы в Канаду.

"Их отобрали из 9 с лишним тысяч военнослужащих флота как самых достойных. При этом для поездки в Западное полушарие нужно было владеть английским на довольно высоком уровне (свободно разговаривать) – лейтенант же Гайдук лишь "читает и пишет со словарем", - подчеркивает издание.

Еще в штабе флота служит падчерица первого заместителя его начальника — контр-адмирала Дмитрия Тарана, что противоречит Закону Украины "О противодействии коррупции".

Рабочая группа рекомендовала перевести обоих детей в другие подразделения или вообще уволить.

Отмечается, что рабочая группа также подтвердила факт передачи вице-адмиралом Гайдуком и его подчиненными личных дел всех офицеров ВМСУ российским спецслужбистам - в марте 2014 года.

"Правда, здесь проверяющие оправдывают командование: мол, действовавшие на тот момент инструкции не предусматривали необходимости уничтожения этих бумаг, а вывезти их не представлялось возможным по причине блокады штаба "зелеными человечками", - подчеркивает издание.

Комиссия выявила, что военнослужащие ВМСУ уже два года проводят отпуска в оккупированном Крыму, несмотря на предупреждения со стороны СБУ: в течение прошлого и этого годов на аннексированном полуострове побывали 155 украинских офицеров.

"Особое внимание комиссия уделила морально-психологическому состоянию личного состава флота. Важный момент – дезертирство: в 2015-м воинские части ВМС самовольно оставили 559 военнослужащих, из которых нашли только 122. С начала этого года дезертировали еще 87 моряков – вернули только 13", - говорится в сообщении.

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В акте отмечается, что командиры не только не ищут дезертиров, но и скрывают сами факты побегов. По 286 военнослужащим, оставившим части, никакой информации в документах флота нет вообще.